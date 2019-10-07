محمد بن مسعود - الدمام - 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 12:13 AM الإدارة أهابت بالجميع للتقيد باللوحات الإرشادية مرور نجران: تحويل طريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق مرور نجران: تحويل طريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق نبَّهت إدارة مرور منطقة نجران قائدي المركبات إلى تحويل حركة السير بطريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق، من طريق عثمان بن عفان شرقًا حتى طريق الملك خالد. Advertisements وأهابت بالجميع للتقيد باللوحات الإرشادية. الكلمات المفتاحية ، مرور نجران: تحويل طريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق ،

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