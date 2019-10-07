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هطلت مساء اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض ومنطقة القصيم أسالت عدداً من الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار الخفيفة والمتوسطة محافظة الغاط ومحافظة المجمعة وجلاجل شمال الرياض، ومحافظة الحريق جنوب الرياض، إضافة إلى المناطق الواقعة بين محافظة الدوادمي ومحافظة القويعية غرب الرياض.
كما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة القصيم، شملت نفود الأسياح شرق بريدة وكذا غرب عنيزة، إضافة إلى عشيرة جنوب الرس.
الرياض القصيم أمطار
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 12:10 AM
شملت المجمعة والغاط وسدير والحريق وما بين الدوادمي والقويعيةهطول أمطار على الرياض والقصيم.. أسالت الأودية والشعاب
هطلت مساء اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض ومنطقة القصيم أسالت عدداً من الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار الخفيفة والمتوسطة محافظة الغاط ومحافظة المجمعة وجلاجل شمال الرياض، ومحافظة الحريق جنوب الرياض، إضافة إلى المناطق الواقعة بين محافظة الدوادمي ومحافظة القويعية غرب الرياض.
كما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة القصيم، شملت نفود الأسياح شرق بريدة وكذا غرب عنيزة، إضافة إلى عشيرة جنوب الرس.
، هطول أمطار على الرياض والقصيم.. أسالت الأودية والشعاب ،
المصدر : الخليج 365
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