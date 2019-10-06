شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل الأمير خالد بن سلمان والان مع التفاصيل
محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ويبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية.
وبحثا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.
كما تناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير خالد بن سلمان، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يستقبل الأمير خالد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.