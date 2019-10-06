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محمد بن زايد يستقبل الأمير خالد بن سلمان

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محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ويبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية


استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية .

وبحثا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير خالد بن سلمان، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

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