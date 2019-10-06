سقوط الاتحاد الأبرز في حصاد الجولة السادسة للدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت 7 من 8 مباريات بالجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مع تبقي لقاء مؤجل سيجمع الفيصلي مع النصر تم تأجيله للسادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشهدت الجولة العديد من الأحداث المثيرة والتي نتج عنها تسجيل 18 هدفاً في 7 مباريات، وإشهار 31 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة لكرم برناوي لاعب أبها.

واحتسبت ركلتا جزاء سجلهما كارلوس إدواردو للهلال في الانتصار 4-1 على الاتفاق ومحمد فوزير للرائد ليمنح فريقه تعادلاً قاتلاً 2-2 مع الفتح.

وعلى الرغم من ركلة جزاء فوزير في شباك الفتح، فإن المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي شهدت حصول فريق الفتح على أول نقطة في الموسم الحالي بعد 5 هزائم.

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وتعرض فريق الاتحاد لأول خسارة في تاريخ لقاءاته مع الحزم بدوري المحترفين بنتيجة 1-2 بعد 6 انتصارات وتعادلين.

وبشكل إجمالي، بقي الهلال في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدة الثاني، بينما صعد الأهلي للمركز الثالث برصيد 11 نقطة، أما الفيصلي الرابع برصيد 11 نقطة ويمكنه الانفراد بالمركز الثاني حال فاز على حامل اللقب النصر في مباراتهما المؤجلة.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أبرز حقائق الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.