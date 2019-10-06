محمد بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ بأبوظبي، مساء الأحد، الأمير خالد بن سلمان الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة.

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كما تناول الجانبان مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

من جانبه، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة.

فيما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتمثل العلاقة السعودية الإماراتية صمام أمان ليس للبلدين فحسب، بل للمنظومة الإقليمية برمتها، كونهما يجسدان قيم الاستقرار والتنمية، كما يمثلان منطق العقلانية السياسية ومفهوم الدولة الحديثة، في احترام القيم والتشريعات الدولية.