جامعة جدة تطرح دبلومات في الإعلام الرياضي والسياسي والاقتصادي والأمني

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - واس

كشف عميد كلية الاتصال والإعلام في جامعة جدة الدكتور عبدالرحمن بن بريك العليان عن أن الكلية لديها مسارات أكاديمية تشمل الإعلام الرقمي والمرئي والمسموع والإنتاج الإعلامي والاتصال والعلاقات العامة، وستطرح قريبًا حزمة من البرامج والدبلومات تشمل مجالات الإعلام : الرياضي والسياسي والاقتصادي والأمني، وذلك لتلبية حاجة سوق العمل في المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العليان في تصريح له عقب صدور قرار معالي وزير التعليم بتعيينه عميدًا لكلية الاتصال والإعلام أن البرامج الجديدة في الكلية ستشمل ما يحتاجه سوق العمل من مهارات الإعلام الرقمي ودراسات وبرامج صناعة الرأي العام وأخلاقيات الإعلام ومهارات الإنتاج والإخراج والتنفيذ والإعداد وإدارة البرامج والفعاليات.

وبين أن خطط الكلية تتماشى مع خطط جامعة جدة الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية 2030 من خلال تحقيق مخرجات تعليمية تتسق مع المعايير الدولية لتكون متميزة في الميدان الإعلامي في مجالات: المهارات والفكر والأسلوب والتعاطي، لخدمة الوطن في المؤسسات والهيئات والقطاعات الخاصة والعامة وفق متطلبات السوق المهارية والفنية.

وأفاد أن الكلية سوف تسهم في التوعية والتنمية المجتمعية لمهارات الاتصال الجماهيري والإعلامي في المجتمع بغية تشكيل البعد الوقائي للمجتمع لاسيما النشء والشباب بما يضمن الاستفادة المثلى من الفضاء الإعلامي الحديث.







