مصادرة 129 كجم أسماك و40 كجم روبيان فاسد في الرس

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - القصيم

نفذت صحة البيئة في بلدية محافظة الرس، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملة تفتيشية مكثفة على محلات بيع الأسماك، اليوم الأحد.

ورصدت الحملة عددًا من المخالفات الصحية؛ حيث صادرت 129 كجم أسماك و40 كجم روبيان غير صالحة للاستهلاك، حيث تم استدعاء المخالفين لاتخاذ اللازم بحقهم.

ونشرت بلدية الرس صورًا تبين الأسماك والروبيان بعد أن تم ضبطتهم في المحلات.

Advertisements