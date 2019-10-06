فورمولا وتنس ونزال عالمي.. أبرز فعاليات موسم الدرعية الجديد

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - واس

أقيم في حي الطريف التاريخي في محافظة الدرعية مساء اليوم الحفل الخاص بإعلان “موسم الدرعية” ضمن مواسم السعودية لعام 2019م، الذي سينطلق يوم 22 نوفمبر ويستمر حتى 21 ديسمبر المقبل، وسيتضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية الكبرى.

وكشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال الحفل عن تفاصيل الفعاليات الرياضية التي ستقام في “موسم الدرعية”، وذلك على النحو التالي:

-“فورمولا إي الدرعيّة” التي تعود مجدّداً إلى المملكة في موسمها السادس في جولتين متتاليتين يومي 22 و 23 نوفمبر لعام 2019م، بإثارة أكبر بعد انضمام سيارات “بورشه” و “مرسيدس” للمرة الأوّلى، وهو ما سيزيد من عدد السيارات المشاركة.

-“نزال الدرعية التاريخي” – أوّل نزال على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، وسيقام يوم 7 ديسمبر 2019 في ميدان الدرعية بين حامل الألقاب الأربعة WBA و IBF و WBO و IBO المكسيكي “آندي رويز” والملقب بالـ”مدمّر”، وحامل ذهبيّة أولمبياد لندن 2012 البريطاني “آنتوني جوشوا”.

-“كأس الدرعيّة للتنس” أول بطولة تنس دوليّة تستضيفها المملكة من 12 وحتى 14 ديسمبر 2019 في ميدان الدرعية، وستشهد مشاركة 8 من لاعبي النخبة في العالم في نظام خروج المغلوب، حيث تم تأكيد حضور الروسي “دانييل ميدفيديف” والبلجيكي “دافيد غوفين” والفرنسي “لوكاس بويل” والإيطالي “فابيو فوجيني”، وسيتم إعلان أسماء النجوم الآخرين لاحقاً.

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-“مهرجان الدرعيّة للفروسية 2019م” وسيشهد مشاركة 150 من نخبة الفرسان والفارسات من السعودية والعالم، وذلك على فترتين من 12 إلى 14 ديسمبر ، ومن 19 إلى 21 ديسمبر في منافسة تتيح للمتنافسين حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020م.

كما سيشهد موسم الدرعيّة تنظيم مجموعة من الفعاليات الموسيقيّة والترفيهيّة التي تمزج بين الموسيقى العالمية والفنون، وكذلك استضافة أبرز المطاعم والماركات العالمية، كما سيكون حي الطريف مزارا سياحيا للزوّار والسياح في قلب الدرعية، التي قادت هيئة تطوير بوابة الدرعية رحلة تحويلها إلى وجهة سياحيّة فاخرة، مع الحفاظ على الهويّة الثقافيّة المميزة لها، وسيتم إعلان كل الفعاليات الترفيهية العالمية التي سترافق الفعاليات الرياضية في وقت لاحق.

وقد تم الإعلان خلال الحفل الكبير الذي شهد حضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة وعدد من الوزراء عن “واحة الدرعية” التي ستشكّل القلب النابض لروّاد الموسم بمساحات مفتوحة، تحمل بين طيّاتها أصالة المكان وتاريخ الدرعيّة الذي ينبض بالحياة، حيث تم إنشاء “واحة الدرعية” التي تتجلى فيها جميع سمات المحافظة التاريخية بطابع ثقافي وتعليمي، حيث تعمل الواحة كمنطقة ترفيهية يلتقي فيها الإبداع والأصالة عبر إبراز جمالية الموقع وتعزيزه بالهندسة المعمارية والموارد العصرية، وتسلط واحة الدرعية الضوء على ابتكارات فنية خلاقة عبر توظيف أحدث التقنيات وتوفير مناظر طبيعية مبتكرة يتفاعل معها الحضور بطريقة ملهمة تحفز الخيال.



وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بإقامة موسم الدرعية، وقال: “الدرعيّة التي انطلقت منها قصة المملكة العربية السعوديّة ستجمع آلاف السياح في مكان واحد يتنازل فيه الأبطال ويتنافس فيه الرياضيون، وتشتعل فيه روح الفرح والترفيه، في السنة الماضية فتحنا أبوابنا أمام السياح من مختلف أنحاء العالم، من خلال تأشيرة “شارك”، وفي هذا العام كبرت طموحاتنا وأحلامنا لنعلن موسم الدرعيّة في الوقت الذي فتحت المملكة أبوابها لزوّار العالم للحصول على تأشيرة سياحيّة للدخول إلى المملكة، لذلك سواعدنا مفتوحة للترحيب بكل الجماهير في فعاليات عالمية يشارك في تنظيمها شباب وشابات المملكة، وندعو الجميع للمشاركة معنا ليكونوا جزءا من هذا التاريخ”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية “جيري أنزيريلو”: “الدرعيّة هي القلب النابض للمملكة وهي كنز مختبئ سيكتشفه السياح، هذا المكان الفريد والعزيز على قلوب السعوديين يقدّم فرصة ذهبيّة للتعرف على التراث، والتاريخ والثقافة، مع الاستمتاع بأفضل ما يمكن أن تقدمه الرياضة في أي مكان في العالم”.

وسيتم توفير تذاكر “موسم الدرعية” للضيوف والزوار وسياح الخارج عبر الرابط التالي: هنا ، حيث سيبدأ طرح تذاكر الفورمولا إي يوم 6 أكتوبر، وتذاكر نزال الدرعية التاريخي يوم 13 أكتوبر، وتذاكر كأس الدرعية للتنس يوم 20 أكتوبر، فيما سيتم إعلان تذاكر الفعاليات الأخرى وباقات تذاكر الموسم قريباً، كما يُمكن للسياح من خارج المملكة الحصول على التأشيرة السياحيّة عبر الرابط التالي: هنا .