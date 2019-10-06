تحرير يد يمني من فرامة في جدة

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - جدة

تمكن الدفاع المدني في جدة، اليوم الأحد، من تحرير يد عامل من الجنسية اليمنية في فرامة.

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وأوضح الدفاع المدني أنه تم تحرير يد اليمني داخل المستشفى عن طريق فرق الإنقاذ، مضيفًا أن العامل بصحة جيدة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية تحرير يد اليمني عن طريق فرق الإنقاذ.