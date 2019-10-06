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الخدمة المدنية تجيب على تساؤل هام بشأن اختبار القدرة المعرفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجابت وزارة الخدمة المدنية على تساؤل هام وجهته مواطنة بشأن اختبار القدرة المعرفية.
وتساءلت المواطنة بشأن اختبار القدرة المعرفية، حيث إنها مسجلة في جدارة بدرجة دبلوم تخصص إدارة مكتبية، فهل يوجد لها اختبار القدرة المعرفية؟
وقالت الخدمة المدنية: إن اختبار القدرة المدنية يشمل فقط الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين.
الغرض من اختبار القدرة المعرفية:
وبيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية، لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة عدا الوظائف الصحية والتعليمية.
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