الطائف: 11 بلدية تراقب محطات الوقود لإبراز لوحات الأسعار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) شرعت أمانة الطائف عبر 11 بلدية فرعية، حملة توعوية تستهدف محطات الوقود داخل المحافظة لوضع لوحات تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وذلك لتعريف المواطنين بأسعار الوقود وتغييراتها دورياً وفقاً لما يرد من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. شرعت أمانة الطائف عبر 11 بلدية فرعية، حملة توعوية تستهدف محطات الوقود داخل المحافظة لوضع لوحات تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وذلك لتعريف المواطنين بأسعار الوقود وتغييراتها دورياً وفقاً لما يرد من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وتأتي هذه الحملة تطبيقاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إلزام مشغلي المحطات بتعديل الأسعار تزامناً مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية. من جهتها نفذت بلدية غرب الطائف الفرعية حملة ميدانية على محطات الوقود بنطاق الفرع لإلزامها بوضع شاشات عرض لأسعار الوقود على مداخل المحطات.



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