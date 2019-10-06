السعودية | محمد بن زايد يبحث مع الأمير خالد التنسيق العسكري المشترك

شكرا لقرائتكم محمد بن زايد يبحث مع الأمير خالد التنسيق العسكري المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير خالد بن سلمان، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.