، "تعليم الليث" يحتفل باليوم العالمي للمعلمين ببرامج متعددة ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شاركت إدارة التعليم بمحافظة الليث، العالم بأسره في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار "المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم".
وكانت المدارس قد أقامت صباح اليوم عددًا من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي المهم، حيث استقبل الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا، كما شهدت برامج الإذاعة المدرسية، والأنشطة الطلابية، ومنصات الإعلام الجديد التابعة لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس ، بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة ورسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات، تقديرًا لمكانتهم وفخرًا واعتزازًا برسالتهم.
من جانب آخر عمدت بعض المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها، ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.
فيما أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المحافظة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبات في الميدان التربوي، لنقل الصورة الحقيقية لدور المعلم القدوة ومكانته في المجتمع، وتوضيح دوره المحوري في دفع عجلة مسيرة البناء والتنمية للوطن إنسانًا ومكانًا، وتبصير الجيل بما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم، وتنوير عقولهم.
وكان ( الحازمي ) قد بعث بكلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة قال فيها: "أخي المعلم .. لك كل الأيام تقديرًا، وتأتي استجابتنا في هذا اليوم لنثمن لك عطاءك اللامحدود حين تضع المعرفة بين يدي طلابك لا لتجعلها مجرد وصف يحفظونه ؛ بل مهارة تصنع بها عقولهم ليصنعوا بها مستقبلهم ، فمهاراتهم العلمية مرهونة بكفاءتك المهنية، كتب الله أجرك وزادك علمًا وتوفيقًا".
يُذكر أن إدارة التعليم في الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع بعض المستشفيات الخاصة والفنادق والجهات الخدمية لتقديم تخفيضات وخصومات لمنسوبيها من معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى وجود مركز واستراحة مهيأة بكل التجهيزات لخدمة معلمات القرى النائية، وتقع في مجمع ريدان التجاري بالمحافظة.
الليث اليوم العالمي للمعلم إدارة التعليم بمحافظة الليث
"تعليم الليث" يحتفل باليوم العالمي للمعلمين ببرامج متعددةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-06
شاركت إدارة التعليم بمحافظة الليث، العالم بأسره في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار "المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم".
وكانت المدارس قد أقامت صباح اليوم عددًا من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي المهم، حيث استقبل الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا، كما شهدت برامج الإذاعة المدرسية، والأنشطة الطلابية، ومنصات الإعلام الجديد التابعة لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس ، بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة ورسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات، تقديرًا لمكانتهم وفخرًا واعتزازًا برسالتهم.
من جانب آخر عمدت بعض المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها، ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.
فيما أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المحافظة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبات في الميدان التربوي، لنقل الصورة الحقيقية لدور المعلم القدوة ومكانته في المجتمع، وتوضيح دوره المحوري في دفع عجلة مسيرة البناء والتنمية للوطن إنسانًا ومكانًا، وتبصير الجيل بما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم، وتنوير عقولهم.
وكان ( الحازمي ) قد بعث بكلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة قال فيها: "أخي المعلم .. لك كل الأيام تقديرًا، وتأتي استجابتنا في هذا اليوم لنثمن لك عطاءك اللامحدود حين تضع المعرفة بين يدي طلابك لا لتجعلها مجرد وصف يحفظونه ؛ بل مهارة تصنع بها عقولهم ليصنعوا بها مستقبلهم ، فمهاراتهم العلمية مرهونة بكفاءتك المهنية، كتب الله أجرك وزادك علمًا وتوفيقًا".
يُذكر أن إدارة التعليم في الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع بعض المستشفيات الخاصة والفنادق والجهات الخدمية لتقديم تخفيضات وخصومات لمنسوبيها من معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى وجود مركز واستراحة مهيأة بكل التجهيزات لخدمة معلمات القرى النائية، وتقع في مجمع ريدان التجاري بالمحافظة.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:58 PM
تحت شعار "المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم"
شاركت إدارة التعليم بمحافظة الليث، العالم بأسره في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار "المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم".
وكانت المدارس قد أقامت صباح اليوم عددًا من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي المهم، حيث استقبل الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا، كما شهدت برامج الإذاعة المدرسية، والأنشطة الطلابية، ومنصات الإعلام الجديد التابعة لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس ، بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة ورسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات، تقديرًا لمكانتهم وفخرًا واعتزازًا برسالتهم.
من جانب آخر عمدت بعض المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها، ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.
فيما أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المحافظة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبات في الميدان التربوي، لنقل الصورة الحقيقية لدور المعلم القدوة ومكانته في المجتمع، وتوضيح دوره المحوري في دفع عجلة مسيرة البناء والتنمية للوطن إنسانًا ومكانًا، وتبصير الجيل بما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم، وتنوير عقولهم.
وكان ( الحازمي ) قد بعث بكلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة قال فيها: "أخي المعلم .. لك كل الأيام تقديرًا، وتأتي استجابتنا في هذا اليوم لنثمن لك عطاءك اللامحدود حين تضع المعرفة بين يدي طلابك لا لتجعلها مجرد وصف يحفظونه ؛ بل مهارة تصنع بها عقولهم ليصنعوا بها مستقبلهم ، فمهاراتهم العلمية مرهونة بكفاءتك المهنية، كتب الله أجرك وزادك علمًا وتوفيقًا".
يُذكر أن إدارة التعليم في الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين قد أبرمت عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع بعض المستشفيات الخاصة والفنادق والجهات الخدمية لتقديم تخفيضات وخصومات لمنسوبيها من معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى وجود مركز واستراحة مهيأة بكل التجهيزات لخدمة معلمات القرى النائية، وتقع في مجمع ريدان التجاري بالمحافظة.
، "تعليم الليث" يحتفل باليوم العالمي للمعلمين ببرامج متعددة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الليث" يحتفل باليوم العالمي للمعلمين ببرامج متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.