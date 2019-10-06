، السفارة السعودية بتونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد ،

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استقبلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الليلة الماضية التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني برفقة عائلتهما تمهيدًا لنقلهما إلى السعودية لإجراء عملية فصل لهما. وقد سخَّرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول العائلة إلى الأراضي التونسية قادمة من ليبيا.
وعبَّر والد التوأم السيامي بشير الجميني عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على إتاحة الفرصة لتلقي ابنَيْه العناية والاهتمام والرعاية في السعودية.
كما قدم شكره لسفارة السعودية في تونس على الجهود الجبارة التي بذلتها لتأمين نقل التوأم إلى داخل تونس تمهيدًا لنقلهما إلى السعودية، وتخطِّي كل الصعاب في ذلك.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن عملية نقل التوأم السيامي الليبي تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -. مشددًا أن التوجيه الكريم يؤكد اهتمام ولاة الأمر بالمواطن العربي والمسلم أينما كان.تونس السفارة السعودية في تونس وزارة الخارجية التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني ليبيا
السفارة السعودية بتونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-06
استقبلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الليلة الماضية التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني برفقة عائلتهما تمهيدًا لنقلهما إلى السعودية لإجراء عملية فصل لهما. وقد سخَّرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول العائلة إلى الأراضي التونسية قادمة من ليبيا.
وعبَّر والد التوأم السيامي بشير الجميني عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على إتاحة الفرصة لتلقي ابنَيْه العناية والاهتمام والرعاية في السعودية.
كما قدم شكره لسفارة السعودية في تونس على الجهود الجبارة التي بذلتها لتأمين نقل التوأم إلى داخل تونس تمهيدًا لنقلهما إلى السعودية، وتخطِّي كل الصعاب في ذلك.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن عملية نقل التوأم السيامي الليبي تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -. مشددًا أن التوجيه الكريم يؤكد اهتمام ولاة الأمر بالمواطن العربي والمسلم أينما كان.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:55 PM
تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة.. إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة
استقبلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الليلة الماضية التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني برفقة عائلتهما تمهيدًا لنقلهما إلى السعودية لإجراء عملية فصل لهما. وقد سخَّرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول العائلة إلى الأراضي التونسية قادمة من ليبيا.
وعبَّر والد التوأم السيامي بشير الجميني عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على إتاحة الفرصة لتلقي ابنَيْه العناية والاهتمام والرعاية في السعودية.
كما قدم شكره لسفارة السعودية في تونس على الجهود الجبارة التي بذلتها لتأمين نقل التوأم إلى داخل تونس تمهيدًا لنقلهما إلى السعودية، وتخطِّي كل الصعاب في ذلك.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن عملية نقل التوأم السيامي الليبي تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -. مشددًا أن التوجيه الكريم يؤكد اهتمام ولاة الأمر بالمواطن العربي والمسلم أينما كان.
، السفارة السعودية بتونس تستقبل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد ،
المصدر : الخليج 365
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