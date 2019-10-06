، "ثانوية قناء" بحائل" تحتفل  بـ "اليوم العالمي للمعلم" بفعاليات متنوعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القفيعي": التعليم هو ثروة وطنية ولبنة رئيسة في تقدم حضارات الأمم

احتفلت ثانوية قناء ٥٠ كلم شمال حائل بـ "اليوم العالمي للمعلم" بمشاركة منسوبي المدرسة والطلاب وذلك يوم الأحد ٧ صفر ١٤٤١هـ وخصصت الإذاعة الصباحية عن المعلم ومكانته في بناء المجتمع وصناعة الفكر.

أكد قائد ثانوية قناء حزوم القفيعي أهمية هذه المناسبة التي يحتفل فيها الجميع بالمعلمين والمعلمات وأن التعليم هو ثروة وطنية ولبنة رئيسة في تقدم حضارة الدول وأن الخامس من أكتوبر في كل عام ترجمان صادق للمعلمين وإنجازاتهم، مزجيًا شكره لمعلمي المدرسة على جهدهم وتفانيهم في العمل.

وعبّر الطلاب عن مشاعرهم لمعلميهم بتوزيع هدية رمزية "باقة ورد" خلال الطابور الصباحي، فيما خصصت المدرسة الحصة الأولى عن اليوم العالمي للمعلم ودوره في بناء المستقبل.

وقال الطالب طارق فرج: "المعلم له فضل كبير على المجتمع يبذلون أعمارهم من أجل طلابهم". حاثًا في الوقت نفسه زملاءه الطلاب على معرفة مكانة المعلم واحترامه. وأشاد الطالب عبدالعزيز الرمالي بالمعلمين وعلى قدرهم في نفوسنا كطلاب لأنهم ورثة الأنبياء.

يُذكر أن يوم المعلم العالمي هي مناسبة عالمية يُحتفل بها سنويًا في الـ 5 من شهر أكتوبر في أكثر من 100 دولة في العالم تكريمًا للمعلمين نظير دورهم البارز، وما يقدمه المعلم في تطوير الطلاب وصناعتهم للمستقبل.

حائل اليوم العالمي للمعلم ثانوية قناء