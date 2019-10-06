، شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات الحوثي وتدمر مركباتها بحرض وصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت من إصابتها خلال ضربات جوية تميزت بالدقة العالية

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع تجمعات ومركبات ميليشيات الحوثي الإرهابية في حرض وصعدة وإصابتها بضربات جوية تميزت بدقة عالية.

وتفصيلاً، تمحورت الضربات في عدة مواقع يتمركز فيها عناصر الحوثي الإرهابية، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم وأحد المواقع التي يتمركزون داخلها في محافظة حجة مديرية حرض.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية الناجحة وبين مدى دقتها ومن بينها الضربة العسكرية في كتاف بمحافظة صعدة.