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تساءلت اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي "هدى الزايد" عن غياب القطاع الخاص في تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؟، مشيرة إلى أن عطاء "صنّاع الأجيال" لابد أن يكافأ بتكاتف الجهات لرد شيء من الجميل، فبصمتهم موسومة على كل جبين، ومن بين أياديهم خرج الطبيب والمهندس والعسكري والموظف والمفكر.
وتابعت: "صحيح أن زملائي المعلمين والمعلمات لا ينتظرون من أحد جزاءً ولا شكورًا نظير عطائهم المتدفق، ولكن تقدير جهودهم لابد أن يمر من مؤسسات المجتمع والبنوك والشركات في المملكة، فالأمم لا تنهض إلا بالتعليم وتشجيع منسوبيه".
وثمّنت "الزايد" رسائل التحفيز التي وجهها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لها وقع كبير خصوصًا أنها تنبع من لسان وقلب "وزير الحرف"، كما شكرته على قرار إقامة حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين في 5 أكتوبر من كل عام، وهو الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.
اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي هدى الزايد اليوم العالمي للمعلم
اختصاصية في يوم المعلم: على الشركات والبنوك الاحتفاء بـ"صنّاع الأجيال"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-06
تساءلت اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي "هدى الزايد" عن غياب القطاع الخاص في تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؟، مشيرة إلى أن عطاء "صنّاع الأجيال" لابد أن يكافأ بتكاتف الجهات لرد شيء من الجميل، فبصمتهم موسومة على كل جبين، ومن بين أياديهم خرج الطبيب والمهندس والعسكري والموظف والمفكر.
وتابعت: "صحيح أن زملائي المعلمين والمعلمات لا ينتظرون من أحد جزاءً ولا شكورًا نظير عطائهم المتدفق، ولكن تقدير جهودهم لابد أن يمر من مؤسسات المجتمع والبنوك والشركات في المملكة، فالأمم لا تنهض إلا بالتعليم وتشجيع منسوبيه".
وثمّنت "الزايد" رسائل التحفيز التي وجهها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لها وقع كبير خصوصًا أنها تنبع من لسان وقلب "وزير الحرف"، كما شكرته على قرار إقامة حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين في 5 أكتوبر من كل عام، وهو الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:29 PM
"الزايد" ثمّنت توجيه الوزير "آل الشيخ" بتوحيد المناسبات التعليمية
تساءلت اختصاصية الإرشاد والتوجيه المدرسي "هدى الزايد" عن غياب القطاع الخاص في تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؟، مشيرة إلى أن عطاء "صنّاع الأجيال" لابد أن يكافأ بتكاتف الجهات لرد شيء من الجميل، فبصمتهم موسومة على كل جبين، ومن بين أياديهم خرج الطبيب والمهندس والعسكري والموظف والمفكر.
وتابعت: "صحيح أن زملائي المعلمين والمعلمات لا ينتظرون من أحد جزاءً ولا شكورًا نظير عطائهم المتدفق، ولكن تقدير جهودهم لابد أن يمر من مؤسسات المجتمع والبنوك والشركات في المملكة، فالأمم لا تنهض إلا بالتعليم وتشجيع منسوبيه".
وثمّنت "الزايد" رسائل التحفيز التي وجهها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لها وقع كبير خصوصًا أنها تنبع من لسان وقلب "وزير الحرف"، كما شكرته على قرار إقامة حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين في 5 أكتوبر من كل عام، وهو الذي يوافق اليوم العالمي للمعلم.
، اختصاصية في يوم المعلم: على الشركات والبنوك الاحتفاء بـ"صنّاع الأجيال" ،
المصدر : الخليج 365
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