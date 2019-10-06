، الرحالان "آل مخلص" يصلان ‫الرياض مشيًا من نجران لتهنئة القيادة باليوم الوطني ،

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وصل المواطنان الكاتب صالح بن عايض بن باصم آل مخلص، والمواطن مبارك بن مسفر آل مخلص، إلى قصر الحكم بالعاصمة الرياض صباح اليوم قادمَيْن من الحد الجنوبي بمنطقة نجران، وبالتحديد من محافظة ثار، مشيًا على الأقدام لمسافة تقدر بـ1000كم، استمرت رحلتهما واحدًا وعشرين يومًا، وذلك بعنوان "مسيرة الخير وحب الوطن" لتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة؛ وذلك تعبيرًا عن مشاعر الحب والولاء للقيادة الحكيمة وللوطن الغالي.
وفي التفاصيل قال آل مخلص لـ"الخليج 365" إن ذلك يأتي تعبيرًا لولائهما وحبهما للقيادة والوطن، واحتفالاً بمرور٨٩ عامًا على توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه-. داعيَيْن الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره، إنه سميع مجيب.
ويحمل الرحالان "آل مخلص" في رحلتهما الطويلة التي استمرت واحدًا وعشرين يومًا رسائل عدة، الأولى تمثل تجسيدًا وحبًّا واعتزازًا بالوطن الغالي وقيادته الحكيمة، والثانية عن رؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، والثالثة تتعلق بـ"همة السعوديين مثل جبل طويق، وطموحهم عنان السماء"، والرابعة إنشاء وتأسيس جمعية "شآبيب رحمة" لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.الرياض الحد الجنوبي نجران اليوم الوطني ال89 صالح آل مخلص مبارك آل مخلص
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 10:41 PM
رحلتهما استمرت 21 يومًا تعبيرًا عن مشاعر الحب والولاء للوطن الغالي
وصل المواطنان الكاتب صالح بن عايض بن باصم آل مخلص، والمواطن مبارك بن مسفر آل مخلص، إلى قصر الحكم بالعاصمة الرياض صباح اليوم قادمَيْن من الحد الجنوبي بمنطقة نجران، وبالتحديد من محافظة ثار، مشيًا على الأقدام لمسافة تقدر بـ1000كم، استمرت رحلتهما واحدًا وعشرين يومًا، وذلك بعنوان "مسيرة الخير وحب الوطن" لتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة؛ وذلك تعبيرًا عن مشاعر الحب والولاء للقيادة الحكيمة وللوطن الغالي.
وفي التفاصيل قال آل مخلص لـ"الخليج 365" إن ذلك يأتي تعبيرًا لولائهما وحبهما للقيادة والوطن، واحتفالاً بمرور٨٩ عامًا على توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه-. داعيَيْن الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره، إنه سميع مجيب.
ويحمل الرحالان "آل مخلص" في رحلتهما الطويلة التي استمرت واحدًا وعشرين يومًا رسائل عدة، الأولى تمثل تجسيدًا وحبًّا واعتزازًا بالوطن الغالي وقيادته الحكيمة، والثانية عن رؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، والثالثة تتعلق بـ"همة السعوديين مثل جبل طويق، وطموحهم عنان السماء"، والرابعة إنشاء وتأسيس جمعية "شآبيب رحمة" لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
، الرحالان "آل مخلص" يصلان الرياض مشيًا من نجران لتهنئة القيادة باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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