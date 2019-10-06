إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد من المديرية العامة للجوازات السعودية

عبر موقعها الرسمي علي الانترنت أوضحت اليوم المديرية العامة للجوازات السعودية، إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد، وهي تسعة خطوات يجب اتباعها من أجل استخراج بدل فاقد لرخصة الإقامة.

طريقة استخراج بدل فاقد لرخصة الإقامة