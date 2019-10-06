إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد من المديرية العامة للجوازات السعودية

عبر موقعها الرسمي علي الانترنت أوضحت اليوم المديرية العامة للجوازات السعودية، إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد، وهي تسعة خطوات يجب اتباعها من أجل استخراج بدل فاقد لرخصة الإقامة.
طريقة استخراج بدل فاقد لرخصة الإقامة
- في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات، يجب إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة، عن فقدان رخصة الإقامة .
- يجب إحضار خطاب رب الأسرة المقيم أو من صاحب العمل، يوضح فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه، لمدير إدارة الجوازات.
- يجب إحضار صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت، وإحضار جواز سفر ساري المفعول للوافد المستفيد من الإقامة.
- يجب تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة، وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.
- لدى إدارة الجوازات، يجب إن تتم تعبئة النموذج الخاص بالفقدان.
- يجب إحضار 2 صورة حديثة ملونة مقاس (4×6).
- يجب أيضا تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة، ب1000 ريال سعودي.
- عبر نظام سداد، يسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة 500 ريال سعودي، هذا إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة.