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إلغاء شرط إثبات سجل الأسرة لدى السائح الأجنبي في الفنادق السعودية

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أعلنت السلطات في المملكة العربية عن إلغاء شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سجل الأسرة لدى السائح الأجنبي إلا في حالة كان ذلك السائح من طالب السكن وأنه كان برفقة عائلته عند قدومه إلى أراضي المملكة، وقد جاء ذلك القرار وفق ما تم ذكره من جانب  صحيفة عكاظ، ولكن لم يتضح ما إذا كان إلغاء ذلك الشرط سوف يسمح لأي رجل أو امرأة من الأفراد الأجانب الغير متزوجون بالإقامة في غرفة فندق واحدة، وتلك تعد مسألة هامة بالنسبة للسياح.

كما قد نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية بيان لها أيضا يوضح الأتي ”على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

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