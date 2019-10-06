خطوات استعادة حساب نظام نور وطريقة تغيير كلمة المرور للطلاب وأولياء الأمور

نظام نور هو موقع إلكتروني مميز تم إطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، لتقديم عدد كبير من الخدمات الخاصة بالمنظومة التعليمية، والتي تقدم لكل من الطالب وولي الأمر وكذلك المعلم، أي أنه يقوم بخدمة العملية التعليمية بأكملها داخل المملكة، لذلك من خلال موقعنا نقدم لكم جميع المعلومات التي تخص نظام نور التعليمي، وبشكل تفصيلي نتناول كيفية استعادة الحساب المفقود، وطريقة تغيير كلمة السر أو اسم المستخدم.

طريقة استرداد حساب نظام نور

ادخل إلى موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي.

قم بالنزول إلى أسفل الصفحة الرئيسية للموقع، سوف تجد رابط إلكتروني تحت عنوان (هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر) اضغط عليه.

سوف تظهر أمامك صفحة أخرى، تضم خانتين الأولى هي رقم الهوية، والثانية بها رمز التحقق، يجب عليك تعبئة البيانات المطلوبة، والضغط على أيقونة التالي.

ستظهر أمامك صفحة أخرى، تتطلب إدخال بريدك الإلكتروني ثم الضغط على إرسال.

سيتم إرسال بريد إليك على البريد الذي تم إدخاله يحمل رسالة لإعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة السر.

يجب عليك الضغط على الرابط الذي تم إرساله إليك، لتتمكن من إعادة كلمة مرورك، حتى يتم توجيهك لضبط كلمة السر مرة ثانية.

قم بإدخال كلمة المرور الجديدة الخاصة بك، وأعد إدخالها وتأكيدها مرة ثانية واضغط على حفظ.

نظام نور الإلكتروني

نظام نور الإلكتروني هو برنامج يتيح للطلاب التعرف على نتائج الامتحانات الدراسية، كما يتيح لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم في مراحل الدراسة المختلفة، بالإضافة إلى أنه يقوم بالإعلان عن الوظائف التعليمية الشاغرة، أي أنه نظام متكامل يقوم بتقديم جميع الخدمات التعليمية التي تخص التعليم داخل المملكة العربية السعودية.