الأرصاد: استمرار السحب الرعدية الممطرة والرياح النشطة على عدة مناطق بالمملكة الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الاثنين، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية».

وأضافت أن الضباب يؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط. أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والعلا» أعلى درجات الحرارة بـ39 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب طريف بـ17 درجة.