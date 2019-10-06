“الإسكان” تطلق 4 مخططات سكنية جديدة لـ”الأراضي المجانية” وتتيح اختيارها...

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 4 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًا، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح البرنامج أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 4 مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر نحو 1499 قطعة أرض مجانية جار استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. ولفت “سكني” إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخططين بمنطقة الحدود الشمالية يوفران أكثر من 539 قطعة أرض، مخطط “الورود” الواقع شرق مبنى حرس الحدود بمحافظة القويعية بواقع 445 أرضا، والمخطط الآخر “المصيف” 94 أرضا بمحافظة القويعية. كما أضاف “سكني” مخططين جديدين في منطقتي الرياض، “مخطط سمر الرين” في محافظة الرين ويوفر 255 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً، بالإضافة لمخطط “مشروع لؤلؤة الشملي” الذي يضم 705 قطع أرض مجانية في منطقة حائل.