السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الأحد)، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأفادت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، بأن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.
وأضافت أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي. وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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