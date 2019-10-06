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السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب

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أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم (الأحد)، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأفادت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، بأن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.

وأضافت أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي. وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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