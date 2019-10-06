عاجل اليمن : دراسة علمية مثيرة .. المرأة الجميلة مضرة بالصحة اعرف لماذا !

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية مثيرة .. المرأة الجميلة مضرة بالصحة اعرف لماذا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت جامعة فالنسيا الأسبانية دراسة جديدة تؤكد إن المرأة الجميلة تقلق الراحة، وتؤثر على صحة الرجل وتقصر عمره. وأظهرت الدراسة أن بقاء الرجل لمدة 5 دقائق فقط بمفرده مع امرأة جذابة قد يؤدى إلى إصابته بأمراض القلب أو السكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو العجز الجنسى، والأخطر أنه يقصر من عمره أيضا. Advertisements وأوضحت الدراسة أن السبب وراء هذه الأمراض هو ارتفاع هرمون يسمي(الكورتيزول) داخل جسم الرجل بمجرد أن يجلس أمام امرأة جميلة لمدة طويلة، وهو هرمون الإجهاد، وينتجه الجسم فى حالات الإجهاد الجسدى أو النفسي، وارتفاع معدلاته يمكن أن يضر الجسم.

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