عاجل اليمن : مصادر: توجهات رئاسية بتعيين هذه الشخصية رئيساً للحكومة خلفاً لـ"معين عبدالملك" لهذه الأسباب..!؟ - (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توجهات رئاسية بتعيين هذه الشخصية رئيساً للحكومة خلفاً لـ"معين عبدالملك" لهذه الأسباب..!؟ - (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر مطلعة عن وجود توجهات رئاسية من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين حمود خالد الصوفي رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبدالملك.

ووفقاً للمصادر التي وصفها موقع "صيرة بوست" بالمطلعة فقد وقع الاختيار على الصوفي لتشكيل الحكومة القادمة بعد أن توافقت كل الأطراف عليه لرئاسة الحكومة المنتظرة بعد التوصل من الجميع لاتفاق أنه الرجل المناسب لرئاسة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقيادته لإخراج اليمن مما تمر به من أوضاع متردية تسببت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية وكذا ضعف وفساد الحكومة الحالية برئاسة معين عبدالملك.

وأوضحت المصادر لـ"صيرة بوست" أن اختيار الصوفي لرئاسة الحكومة جاء من بين مجموعة من الأسماء التي تم ترشيحها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بناءً على طلبه وتم الاستقرار على الصوفي بعد توافق جميع الأطراف التي رأت فيه الرجل الأنسب لتشكيل ورئاسة حكومة جديدة.

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ويعد الصوفي واحداً من أبرز وأهم وأنجح القيادات السياسية والأمنية في محافظة تعز وعلى مستوى اليمن وحقق العديد من النجاحات في مختلف المناصب التي تولاها طوال الفترة الماضية.

ونأى الصوفي بنفسه عن الصراع الذي تشهده اليمن منذ بداية الانقلاب الحوثي العام 2014، مسجلاً مواقف بطولية وشجاعة ما جعله محل إجماع جميع الأطراف لما يتمتع به من حكمة وخبرة وتمرس إداري وقيادي.

الجدير بالذكر أن الصوفي "المولود عام 1959م" والحاصل على شهادة ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء أحد كوادر محافظة تعز الناجحة والكفؤة التي تقلدت عدداً من المناصب المختلفة وحقق فيها نجاحاً منقطع النظير، حيث انتخب عضواً في مجلس النواب في الدورتين الانتخابيتين 1997 و2003، وعُين وزيراً للخدمة المدنية العام 2003، ثم أعيد تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات العام 2007، وفي العام 2012 عين محافظاً لمحافظة تعز، وخلال الفترة 2012 وحتى 2014 عًين سفيراً للخارجية اليمنية، وفي أواخر العام 2014 عين رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي وكان هو آخر منصب يتقلده الصوفي لينأى بعد ذلك بنفسه عن الصراع الدائر في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة الشرعية والدستورية في سبتمبر 2014م.