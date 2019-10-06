عاجل اليمن : وردنا الأن.. إعلان هام وطارئ من شركة النفط اليمنية

شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن.. إعلان هام وطارئ من شركة النفط اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية، قبل قليل، إجراء تغديلات في برنامج الطوارئ التمويني، بسبب استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية وتدني المخزون من المواد البترولية في ظل الطلب المتزايد عليها.

وقالت الشركة في بلاغ صحفي، أنها وبسبب تدني المخزن من المواد البترولية، والطلب المتزايد عليها، فأنها قررت تعديل برنامج الطوارئ التمويني، حيث تبدأ ساعات العمل في المحطات التموينية على النحو الاتي :

– الفتره الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً.

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– الفتره المسائية من الساعة 4 مساءاً وحتى الساعة 6 مساءا .

2 – تمديد الفترة التموينية الى خمسة أيام بدلا عن ثلاث أيام ، بحيث يتمكّن المواطن من إعادة التموين في اليوم السادس .

3 – سيبدأ تنفيذ التعديلات ابتداء من يوم غدا الإثنين الموافق 7 اكتوبر 2019م .