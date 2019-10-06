«مرور جدة» يغلق جسر تقاطع طريقَي الأمير ماجد وغرناطة لمدة يومين

أعلن مرور جدة، اليوم الأحد، إغلاق جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة (اتجاه الجنوب)؛ وذلك لمدة يومين.
وأوضح المرور السعودي –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر– أن إدارة مرور محافظة جدة، توضح لقائدي المركبات أنه ستبدأ من اليوم، أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة.
وأضاف مرور جدة، أن صيانة الجسر ستستغرق يومين، مشيرًا إلى أن الطرق البديلة تتضمن طريق المكرونة، وطريق الملك فهد، وطريق المدينة.
من جهة أخرى، أعلنت أمانة محافظة جدة –عبر حسابها بموقع تويتر– أنه تم نقل قسم السيارات الخربة بأمانة المحافظة، من مبنى الإدارة العامة للنظافة والمرادم (خلف برج دلة البركة بشارع فلسطين) إلى مبنى الأمانة الرئيسي (صالة خدمة العملاء شباك رقم 13).
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