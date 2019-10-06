تكليف «الأصقه» مديرًا للأحوال المدنية بالرياض

علمت «عاجل» بصدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتكليف إبراهيم بن سليمان الأصقه، مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض.

يُشار إلى أن «الأصقه» كان مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم منذ رجب 1436هـ، حتى صدر قرار تكليفه حاليًا مديرًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض.