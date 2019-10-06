الخارجية: السعودية تعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلنت المملكة، اليوم الأحد، أنها تعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الطموحة في السودان.
ونشرت وزارة الخارجية- عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنفوجرافًا، أوضحت من خلاله أن مساعي المملكة تشمل تجويد المشروعات القائمة بالسودان.
وأضافت الخارجية، أن السودان يسعى إلى دعم من المملكة في المحافل الدولية، لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتوسع الزراعي به.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
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