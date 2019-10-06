«إغاثي الملك سلمان» يواصل مساعداته لمتضرري السيول وإعصار هيكا باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية، على عدد من المناطق اليمنية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.
ووزّع المركز -بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم الأحد- 57 خيمة و114 بطانية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب، أفاد منها 342 فردًا.
كما وزّع المركز 42 خيمة و210 بطانيات و84 بساطًا و42 سلة غذائية، استفاد منها 252 فردًا.
وأيضًا، تم توزيع 732 سلة غذائية على 4،392 فردًا من المتضررين من إعصار هيكا في مديرية تبن بمحافظة لحج، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
كما جرى توزيع 581 سلة غذائية في مخيم الرباط، و151 سلة غذائية في مخيم صبر.
وقدم مسؤول وحدة النازحين بلحج عمر الصماتي شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده واستجابته السريعة في إمداد النازحين بالمواد الغذائية، كما ثمّن جهود المركز في تواصله الدائم بوحدة النازحين لمتابعة شؤونهم في المخيمات مع هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا.
وواصل المركز -بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال شهر سبتمبر الماضي- مشروعًا في إطار المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.
وجرى -خلال المشروع- ضح 1،050،000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخّ 735،000 لتر مياه صالحة للشرب، وتوزيع 50 برميل قمامة، وتوفير شاحنة لتفريع القمامة إلى المكتب، وتوزيع ألف وعاء من أوعية المياه بسعة 20 لترًا، وتوظيف 5 عمال نظافة.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها، وكذلك مساعدة المتضررين من إعصار هيكا الذي ضرب الأراضي اليمنية مؤخرًا وتسبب بفيضانات وسيول.
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