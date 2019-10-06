بالصور.. الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا بمناسبة اليوم العالميّ للمعلّم

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مدير عامّ التعليم بجازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وعددًا من منسوبي الإدارتين، والمعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة الإدارة للمعلم المتميز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وفي مستهل اللقاء، رحّب أمير منطقة جازان بالنيابة بمديري ومنسوبي التعليم بجازان وصبيا، مقدمًا التهنئة للمعلمين المكرّمين المتميزين على مستوى الإدارة والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، منوهًا بجهود الإدارتين والإنجازات والنتائج التي تحققهما سنويًّا، متمنيًا للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المنوط بالمعلم وبإدارات التعليم وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية، وكل ما يحتاجه أبناء وبنات المنطقة، وجميع مناطق المملكة من خدمات.

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واستمع أمير المنطقة بالنيابة لشرح مفصل من مديري التعليم بجازان وصبيا عن خدمات الإدارتين لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة لهما بجميع المحافظات المراكز والقرى التابعة للمنطقة، وما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تعليمية وما نفذته من برامج في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

وشهد اللقاء تدشين مبادرة تعليم صبيا "وطني وجه أبيض" التي تهدف لغرس حب الوطن والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والمجتمع وإيجاد جيل فاعل يسهم في تعزيز مكانة المملكة سياسيًّا واقتصاديًّا وقيميًّا ليكون درعًا واقية لوطنه من المهددات الفكرية والأمنية والاجتماعية، فضلًا عن تدشين مبادرة "55" عيادة صحية بالمدارس التابعة لتعليم صبيا ، بحضور مدير عامّ الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر مليونين و700 ألف ريال.

من جانبهم، أعرب مديرو التعليم بجازان وصبيا ومدير عامّ الشؤون الصحية بجازان، عن سعادتهم بلقاء أمير المنطقة بالنيابة وتكريمه للمعلمين المتميزين في اليوم العالمي للمعلم وتدشين مبادرتي تعليم صبيا، منوهين بمتابعة أمير المنطقة، ونائبه، ووزير التعليم للطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.