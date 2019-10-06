وزير التعليم يعتمد إسناد تنفيذ 53 مشروعًا متعثرًا إلى شركة تطوير للمباني

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإسناد استكمال تنفيذ 53 مشروعًا تعليميًا لشركة تطوير للمباني، وذلك ضمن مشروعات المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها.
ووقع آل الشيخ محاضر الإسناد؛ لاستكمال 11 مبنى بمحافظة الأحساء و 15 مبنى بمنطقة المدينة المنورة، و14 مبنى بمنطقة عسير، و8 مبانٍ بمنطقة مكة المكرمة، و 5 مبانٍ بمنطقة الرياض.
ويأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشروعات المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة.
كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ .
وسبق أن نفذت شركة تطوير للمباني العديد من المشروعات التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقًا لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها.
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