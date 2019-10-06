«بطاقة كفاءة الطاقة» الجديدة.. سهولة في القراءة تساعد على اختيار المنتج المناسب

اعتمد التصميم الجديد لـ«بطاقة كفاءة الطاقة» للأجهزة الكهربائية المنزلية؛ «المستويات» بدلًا من «النجوم»؛ وذلك بهدف سُهولةِ قراءة البطاقة، ومعرفة المستهلك مدى كفاءة الاستهلاك والترشيد، فيختار المُنتج الذي يُوفر في فاتورة استهلاك الطاقة.

ويتضمن الشكل الجديد لبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية؛ سبعة مستويات «من الأخضر إلى الأحمر»، توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وهي خطوة تأتي تمهيدًا لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة الخاضعة لمواصفات كفاءة الطاقة، مثل «المكيفات، والغسالات، ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، ومنتجات الإنارة».

يشار إلى أنه منذ مطلع شهر أكتوبر 2018م، تم إلزام المصنعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة، التي تضمنت «تغيير وتوحيد» شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية؛ وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، وتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق بدءًا من الأول من شهر سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد من البرامج الحكومية الفاعلة، والذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة؛ حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة (وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).