الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح بالشرقية

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين، بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض بمحافظة الأحساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين جميعهم مواطنون في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأشار إلى أن الدلائل توافرت على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال: «إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عشر جرائم سلب بمحافظة الأحساء، فجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.