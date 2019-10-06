وزير التعليم يوجه بإقامة حفلي جائزة التميز وتكريم المعلمين المتقاعدين في اليوم العالمي للمعلم العام...

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، بأن يكون حفل جائزة التميز، وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل، متزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الـ5 من أكتوبر من كل عام.

وأوضحت وزارة التعليم -في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن توجيه وزير التعليم يحمل رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيدًا على تزامن هذا التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم.

إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات، بما يحقق جانبًا عمليًّا في دعم مسيرة المعلم، وتعزيز دوره، وتعظيم مسؤولياته.

كما يراعى توجيه الوزير آل الشيخ، المعلمين المتقاعدين، وأهمية تواجدهم في يوم المعلم العالميّ، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرّفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.