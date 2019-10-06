بالصور.. أمير الجوف يقف على أعمال التنقيب بمحافظة دومة الجندل

وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف صباح اليوم، على أعمال البحث والتنقيب التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في محيط المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل.

وفور وصول أمير منطقة الجوف إلى مقر التنقيب كان في استقباله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي، وفريق التنقيب المكون من خبراء سعوديين وإيطاليين؛ حيث استمع لشرح مفصَّل عن أبرز أعمال التنقيب في منطقة الجوف وأبرز النتائج المتحققة.

وثمَّن الأمير فيصل بن نواف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العمل الذي يؤدّونه فيما يخدم التراث ويحفظ للمنطقة تاريخها الذي اشتهرت به منذ آلاف السنين، مقدمًا شكره لأفراد الفريق، متمنيًا لهم التوفيق.