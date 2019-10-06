«سكني» يطلق 4 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية

كشف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة 4 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمرّ البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًّا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له.

ودعا المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية لزيارة الموقع الإلكتروني للموقع، أو الدخول عبر هذا الرابط

وفي بيان صحفي اليوم الأحد، أوضح البرنامج أنه فعَّل الاختيار الإلكترونيّ لـ4 مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر نحو 1499 قطعة أرض مجانية جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخططين بمنطقة الحدود الشمالية توفر أكثر من 539 قطعة أرض، ومخطط «الورود» الواقع شرق مبنى حرس الحدود بمحافظة القويعية بواقع 445 قطعة أرض، ومخطط الآخر "المصيف" 94 قطعة أرض في القويعية أيضًا.

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كما أضاف «سكني» مخططين جديدين في منطقتي الرياض «مخطط سمر الرين» في محافظة الرين لتوفر 255 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونيًّا، إضافة لمخطط «مشروع لؤلؤة الشملي» الذي يضم 705 قِطع أرض مجانية في منطقة حائل.

وبين أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لـ«سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على هذا الرابط واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين، لتشمل -بالإضافة إلى الأراضي المجانية- الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.