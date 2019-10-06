خادم الحرمين يستقبل رئيسي مجلسَي السيادة والوزراء بالسودان

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات، تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار، فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

كما حضرها من الجانب السوداني وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق الأول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق الركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل اليوم، الرئيس الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريمًا لفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.