ضبط تشكيل عصابي امتهن سلب العمالة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض. وقال «إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 جرائم سلب بمحافظة الأحساء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره».



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