تنفيذ المرحلة الثانية لحملة الأمن السيبراني بجازان

انطلقت المرحلة الثانية من حملة التوعية والتدريب بالأمن السيبراني التي تنفذها إمارة منطقة جازان تحت شعار «أسبوع الأمن السيبراني 2»، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة. وأوضح المدير العام للتخطيط والتطوير توفيق محمد البينة، أن الحملة تهدف إلى تعريف المشاركين من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها بأهمية الأمن السيبراني والمحافظة على كل ما يتعلق بأنظمة الإمارة، وما تحتويه من بيانات ومعلومات، وتسهم الحملة في تطوير الموظفين بمجال عملهم وتضافر الجهود من قبل الجميع، سعيا إلى تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام. من جانبه، تطرق مدير الأمن السيبراني بإمارة المنطقة هاني زنقوطي إلى التعريف بمفهوم الأمن السيبراني، وأهم موضوعات أمن المعلومات، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في أمن المعلومات، وبيان المخاطر والتهديدات التي تواجه بيئة العمل المعلوماتي وكيفية مواجهتها، ورفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، والتماشي مع كل ما يحقق أفضل الدرجات والمستويات للمملكة على مستوى العالم، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر.



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