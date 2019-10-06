1.9 مليار لـ40 مشروعا للمياه والصرف بمحافظات مكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووضع حجر الأساس لـ40 مشروعا لخدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بقيمة 1.9 مليار ريال تخدم 848 ألف مستفيد من سكان تلك المدن والمحافظات.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: «إنها لحظة سعادة لا توازيها سعادة لاسيما أننا نشهد تحويل الأحلام إلى واقع بأن تصل المياه إلى محافظات المنطقة كافة، مؤكدا أن ذلك لم يكن مستحيلا في ظل بلد يملك الإمكانات والإرادة». وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على الأعمال التي تُنفذها لتحقيق تطلعات القيادة وآمال أبناء المنطقة.

وبحسب العرض الذي قدمته شركة المياه الوطنية فإن المشروعات تأتي استكمالا لعمل دؤوب بدأ مع انطلاق رؤية المملكة 2030.

شبكات وتوصيلات

أفادت شركة المياه، أن المشروعات المدشنة تضمنت تنفيذ وتشغيل 4 مشاريع لخدمات المياه وإيصال المياه للمستفيدين في محافظة القنفذة تمثل المرحلة الأولى من التغطية الشاملة للمحافظة على مرحلتين لتضم شبكات مياه وتوصيلات منزلية بطول 145،4 كلم، وخزانات إستراتيجية وتشغيلية في مدينة القنفذة، ومركزي حلي والقوز، بإجمالي تكلفة تجاوزت 62 مليون ريال وخدمة نحو62000 نسمة، بالإضافة إلى خدمة أحياء جديدة تشمل (الناصرية، والخيع، والطالعة، ومسيكة، والعمور، والصفة، والمدرج، والإسعاف، والبريد، والخالدية، والخفجى).

خزانات إستراتيجية

احتضنت محافظة تربة منظومة متكاملة لخدمات المياه بواقع 4 مشاريع منفذة بتكلفة إجمالية تجاوزت 34 مليون ريال لإيصال المياه لكامل مدينة تربة لخدمة 42 ألف نسمة، بالإضافة إلى مضاعفة قدرات الخزن الإستراتيجي لمحافظات شرق الطائف إلى 50 ألف متر مكعب. ودشن بمحافظة الليث مشروع المرحلة الأولى من منظومة إيصال المياه المحلاة والتغطية الشاملة على مرحلتين، بالإضافة إلى تدشين منظومة من خدمات المياه في محافظة رابغ بمركز مستورة.

تطوير منظومة

بينت الشركة أنه في محافظة المويه كذلك تم تدشين مشروع الخط الناقل الرئيس للمياه من خزان العرفاء بالطائف إلى مركز رضوان بالمحافظة بطول 88 كيلومترا بسعة 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة تجاوزت 65 مليون ريال، بالإضافة إلى تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة بالشبكات في محافظة الطائف بأطوال بلغت 21 كيلومترا.

وأكدت الشركة أن القطاع يواصل بشكل مستمر في تطوير منظومته المائية والبيئية وزيادة رقعة التغطية بالشبكات عبر الانتهاء من تنفيذ مشروعين لإيصال المياه بالشبكات في محافظة جدة لأحياء الماجد، و4 مشاريع لإيصال خدمات شبكات الصرف الصحي لأحياء جديدة تشمل بني مالك، والفيحاء، والخالدية، والنسيم.

نسبة التغطية

تم وضع حجر الأساس لعدة مشاريع منها: مشروع تنفيذ شبكة مياه مركز القوز، وشبكة مياه مدينة حلي بطول 317 كيلومترا، وإنشاء خزان عال بسعة 3000 متر مكعب بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 12 ألف عقار وخدمة نحو 180 ألف مستفيد في محافظة القنفذة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 72.5 ومحطات رفع، كما سيتم تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بسعة 7500 متر مكعب بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 4500 عقار وخدمة نحو 67 ألف مستفيد.

كما تضمنت الخطة تنفيذ مشروع الخط الناقل من خزان التحلية بمفرق غزايل إلى محطة الأشياب بمفرق ميسان بطول 30 كيلومترا لخدمة نحو 20 مستفيدا. وأضافت الشركة: أن محافظة رابغ وملحقاتها ستحظى بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بطول 203.5 كيلومترات. وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع شبكة مياه مدينة أضم بطول 65 كيلومترا لرفع نسبة التغطية 80%، ومشروع شبكة مياه العرضية الشمالية بطول 56 كيلومترا لربط 4400 عقار وخدمة 66 ألف مستفيد في محافظتي أضم، والعرضيات الشمالية، وتنفيذ شبكات مياه رئيسة وفرعية بطول 108 كيلومترات في محافظة الطائف.

خط ناقل

لفتت الشركة إلى أن جدة ستشهد تنفيذ خط ناقل للمياه من الخط الرئيس لمنطقة السنابل بحي الخمرة، وتنفيذ شبكات للمياه بهدف رفع نسبة التغطية لتشمل أحياء الخمرة، وجنوب جدة، والفلاح، والبشائر، بالإضافة إلى 5 مشاريع لتوصيلات الصرف الصحي، وتنفيذ 6 آلاف توصيلة منزلية في أحياء النعيم، والرغامة، والسليمانية، والفيحاء، والجامعة، والملك عبدالعزيز، في حين ستشهد مدينة مكة المكرمة تنفيذ 3 مشروعات لخطوط رئيسة وشبكات بطول 179.6 كلم.

استقبال سفير كينيا

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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