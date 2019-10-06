90 % تراجع أعداد الوظائف الحكومية

أدى استحداث عدد كبير من الهيئات الحكومية سلالم رواتب مستقلة أكثر جاذبية وإغراء من سلالم الخدمة المدنية، إضافة إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص لتراجع عدد الوظائف الحكومية المدرجة في الإعلانات الوظيفية في المملكة خلال خمس السنوات الماضية 90% تقريبا.

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الخدمة المدنية بلغت وظائف الخدمة المدنية في عام 1436، أكثر من 51 ألف وظيفة بلغ نصيب الرجال منها 23675 وظيفة، فيما لم تتجاوز الوظائف المدرجة بالإعلانات الوظيفية في عام 1440، 5 آلاف وظيفة فقط للجنسين رجالا ونساء. وشهدت الوظائف النسائية المدرجة في إعلانات التوظيف على سلالم الخدمة المدنية تراجعا تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهد العام 1436 إدراج 18354 وظيفة للنساء، ويعد أعلى عدد وظائف نسائية طرحت في الخدمة المدنية خلال ست السنوات الماضية، مقابل 1602 وظيفة في عام 1440.

توزيع الوظائف بناء على الجنس

1435

رجال 27811 = 72.85 %

نساء 10366 = 27.15 %

المجموع 38177

1436

رجال 32675

نساء 18354

المجموع 51,011

1437

رجال 9833 = 53.65 %

نساء 8494 = 46.35 %

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المجموع 18327

1438

رجال 10531 = 49.01 %

نساء 10956 = 50.99 %

المجموع 21487

1439

رجال 12326 = 59.63 %

نساء 8345 = 40.37 %

المجموع 20671

1440

رجال 3398 = 67.96 %

نساء 1602 = 32.04 %

المجموع 5000