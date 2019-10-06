90 % تراجع أعداد الوظائف الحكومية

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الخدمة المدنية بلغت وظائف الخدمة المدنية في عام 1436، أكثر من 51 ألف وظيفة بلغ نصيب الرجال منها 23675 وظيفة، فيما لم تتجاوز الوظائف المدرجة بالإعلانات الوظيفية في عام 1440، 5 آلاف وظيفة فقط للجنسين رجالا ونساء. وشهدت الوظائف النسائية المدرجة في إعلانات التوظيف على سلالم الخدمة المدنية تراجعا تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهد العام 1436 إدراج 18354 وظيفة للنساء، ويعد أعلى عدد وظائف نسائية طرحت في الخدمة المدنية خلال ست السنوات الماضية، مقابل 1602 وظيفة في عام 1440.
توزيع الوظائف بناء على الجنس
1435
رجال 27811 = 72.85 %
نساء 10366 = 27.15 %
المجموع 38177
1436
رجال 32675
نساء 18354
المجموع 51,011
1437
رجال 9833 = 53.65 %
نساء 8494 = 46.35 %
المجموع 18327
1438
رجال 10531 = 49.01 %
نساء 10956 = 50.99 %
المجموع 21487
1439
رجال 12326 = 59.63 %
نساء 8345 = 40.37 %
المجموع 20671
1440
رجال 3398 = 67.96 %
نساء 1602 = 32.04 %
المجموع 5000
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