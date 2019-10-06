17 بلاغا و9 انهيارات تداعيات الأمطار بهروب

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات جازان، شملت المحافظات الجنوبية، والقطاع الجبلي. وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظة هروب في 9 انقطاعات للطرق و17 بلاغا، وانهيارا صخريا، ما نتج عنه استنفار الجهات الحكومية، ومباشرتها للحوادث الناجمة. وأكد رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي موسى الذيبي، أن فرقة نقل هروب أنهت تداعيات أضرار الأمطار التي شهدتها المحافظة على مدار 3 أيام متتالية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة جميع بلاغات المواطنين، بفتح الطرقات المتضررة، وجار العمل على صيانة وتهذيب الطرق الواقعة في نطاق فرقة النقل والطرق بهروب، وبإشراف لجنة طوارئ المحافظة. وبين الذيبي، أن فرقة نقل هروب وبمساندة من قبل المؤسسة الوطنية المتعهدة بصيانة الطرق الجبلية بجازان، نجحت في خطة تحويل الطرق الرئيسة غير المعبدة بقرى هروب الجبلية عن مجاري السيول وبطون الأودية، وعملت على التنسيق المباشر مع لجنة طوارئ محافظة هروب، وأسهمت في سرعة مباشرة البلاغات وتخفيف احتجازات القرى بنسبة 75% عما كانت عليه في السابق.



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