ناد خاص لمعلمي مكة المكرمة قريبا

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، بالبدء في إنشاء نادٍ خاص للمعلمين بمكة المكرمة، يقدم خدمات متنوعة. جاء ذلك، في حوار مفتوح جمع الدكتور الزائدي مع نخبة من المعلمين في تعليم مكة، تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم. وقال المدير العام لتعليم مكة: «قُبلة على جبين كل معلم يقف في محراب التعليم، ونحن بكم ولا نعمل دونكم، ووُجِدنا لخدمتكم. المعلم ليس كغيره من موظفي الدولة، وندرك حجم مسؤولياته، وحجم التعب والمعاناة التي يكابدها في مجال التربية والتعليم، وقد مررنا جميعا بمحطتكم، وأنا منكم، فقد بدأت معلما قبل 30 عاما، وسأظل معلما، وأفخر بهذه المهنة السامية والرسالة العظيمة، ولعلي هنا أشير إلى الراحة النفسية للمعلم التي ليس لها مثيل، سيما وهو يسهم في تنشئة جيل كامل. فالمعلم هو من صنع القادة والمسؤولين في المجتمعات. ومهنة التعليم لها أعباء ثقيلة لا يطيقها إلا المميز».



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