مبادرة لحب دوت الخليج في جازان

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمس، المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وعددا من منسوبي الإدارتين والمعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة الإدارة للمعلم المتميز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

نتائج تحققت

في مستهل الاستقبال رحب الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمديري ومنسوبي التعليم بجازان وصبيا، مقدما التهنئة للمعلمين المكرمين المتميزين على مستوى الإدارة والمعلمين بوجه عام بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، منوها بالجهود التي تبذلها الإدارتان والإنجازات والنتائج التي تحققهما في كل عام، متمنيا للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة دوت الخليج في شتى المجالات.

بناء دوت الخليج

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المنوط بالمعلم وبإدارات التعليم وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء دوت الخليج وتنمية الإنسان، منوها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء وبنات المنطقة، وجميع مناطق المملكة من خدمات. واستمع أمير المنطقة بالنيابة لشرح مفصل من مديري التعليم بجازان وصبيا عن الخدمات التي تقدمها الإدارتان لخدمة أبنائهما وبناتهما الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة لهما بجميع المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة، وما تم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تعليمية وما نفذته من برامج في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

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جيل فاعل

شهد اللقاء تدشين مبادرة تعليم صبيا «وطني وجه أبيض» التي تهدف لغرس حب دوت الخليج والحفاظ على أمن دوت الخليج ومقدراته في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والمجتمع بوجه عام، وإيجاد جيل فاعل يسهم في تعزيز مكانة المملكة سياسيا واقتصاديا وقيميا، ليكون درعا واقيا لوطنه من المهددات الفكرية والأمنية والاجتماعية، ومبادرة تدشين «55» عيادة صحية بالمدارس التابعة لتعليم صبيا، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من «2.700.000» ريال.

تطور ونمو

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، أمس، محافظ الريث أحمد بن موسى أبوقرن، وعددا من مشايخ القبائل بالمحافظة. واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وما تشهده والمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها كافة من تطور ونمو ومشروعات في شتى المجالات التنموية وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة. وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة من المشروعات الخدمية والتنموية.