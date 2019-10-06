توجيه بنقل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد إلى المملكة

صرح بذلك المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وأوضح أن التوأم وُلدا بمدينة طرابلس بتاريخ 24/ 6/ 2019، ويلتصقان بأسفل الصدر والبطن والحوض، ويشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد. وبيّن أن للتوأم طرفا سفليا واحدا لكل منهما، وطرفا سفليا ثالثا مشتركا ومشوها بينهما، وأنهما وُلدا دون فتحة شرج، مما استدعى الفريق الطبي في ليبيا لإجراء جراحة لفتحة إخراج مؤقتة.
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