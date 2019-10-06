محطة المطار بديلة عن السليمانية

كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» أن محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس الجديد ستعمل في آخر أكتوبر الجاري، وسيتم الاعتماد عليها في خدمة سكان مدينة جدة حتى يتم الانتهاء من صيانة محطة السليمانية بعد الحريق الأخير الذي نشب بالمحطة، مما أدى إلى توقف قطار الحرمين، وتبدأ الرحلات بمحطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بـ30 رحلة أسبوعيا لتصل إلى 80 رحلة خلال نهاية هذا العام، وتبلغ عدد الأرصفة بمحطة المطار 6، كما تبلغ مساحة المحطة 12000، وطول الرصيف الواحد في المحطة 519 م2، بينما تبلغ سعة المحطة بالساعة من ناحية استيعابها الركاب 3204 ركاب بالساعة، وتتكون المحطة من صالتي درجة أعمال ودرجة كبار الشخصيات. وأكدت المصادر بدء أعمال تغير مسار قطار الحرمين بمحطة السليمانية بوضع مسار بديل يجري العمل عليه حاليا، ويعمل المقاول الحالي على تنفيذ ذلك المسار لسكة قطار الحرمين، بحيث راعى في ذلك ألا يمر في المحطة ويكون بجانبها حتى تتم إعادة تشغيل رحلات القطار لكافة الاتجاهات وخدمة المسافرين القادمين لمكة المكرمة والمغادرين منها للمدن الأخرى التي يمر فيها قطار الحرمين. تطورات تشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي لقطار الحرمين نهاية أكتوبر تخدم سكان مدينة جدة موقتا تغير مسار قطار الحرمين بحيث لا يمر بمحطة السليمانية ووضع مسار بديل Advertisements محطة مطار المؤسس لقطار الحرمين تبدأ بـ30 رحلة أسبوعية 6 أرصفة بمحطة المطار تتكون المحطة من صالتي درجة أعمال ودرجة كبار الشخصيات



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