بلدية خميس مشيط توقع عقودا استثمارية بـ9.5 ملايين ريال

وقع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله الشهراني عدّة عقود استثمارية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 9.588.305 ريالات. وصرح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني بأن العقود اشتملت على عدة أنشطة تجارية متنوعة، وعلى سبيل المثال أنشطة الدعاية والإعلان والأراضي التجارية، بالإضافة إلى محلات الخضار والفواكه جنوب المدينة. وأضاف القرني أن البلدية قامت بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة. من جهة أخرى، أوضح المدير العام للاستثمارات بالبلدية سعد صالح الخماش، أن البلدية في صدد ترسية وتوقيع عدد من العقود الاستثمارية، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث تم الإعلان عن عدد من الأراضي الاستثمارية بجميع أنحاء المحافظة، ويمكن الاطلاع والتقديم عليها من خلال تطبيق منصة «فرص». وبين الخماش أن إدارة الاستثمارات بالبلدية ترحب بجميع الآراء والمقترحات الاستثمارية لدراستها والعمل على إدراجها ضمن منافسة عامة ليستفيد منها أبناء وبنات دوت الخليج الغالي.



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