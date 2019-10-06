تركي بن طلال يرعى اللقاء الثاني لمتابعة استكمال خطة مشروعات عسير

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد، يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الإثنين في مدينة أبها اللقاء الثاني لمتابعة خطط استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونواب الوزراء. ويناقش اللقاء خطط المشروعات الأساسية التي تشمل مشروعات الطرق المحورية في المنطقة التي تنفذها وزارة النقل، إضافة إلى مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلق ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، وتطورات مشروعات المياه المتجددة، وكذلك مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجانب المتعلق بمشروعات النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية واللاسلكي. وتشمل المشروعات الأساسية التي يستعرضها اللقاء أيضا مشروعات وزارة الصحة، ومن أهمها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، إضافة إلى مطار أبها الجديد. ويشهد الأمير تركي بن طلال، برنامج اللقاء الذي يرعاه أمير منطقة عسير، والعديد من المداخلات للحضور من الجهات ذات العلاقة والمهتمين وأهالي المنطقة.



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